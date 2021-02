Serie A, Juventus-Roma, le probabili formazioni: Ronaldo sfida Mayoral

Il big match della 21esima giornata di Serie A è sicuramente Juventus-Roma, in programma quest’oggi alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri e giallorossi sono in piena lotta Champions, non distanti da Milan ed Inter, e vogliono i tre punti per continuare il proprio cammino.

In casa Juve Pirlo dovrà fare a meno dello squalificato Bentancur e di Dybala e Ramsey, entrambi infortunati. In difesa davanti a Szczesny torna la coppia Bonucci-Chiellini; in mediana occasione per Rabiot accanto ad Arthur; in avanti Ronaldo e Morata.

Nei giallorossi rientrato il caso Dzeko, ma il bosniaco partirà dalla panchina, al suo posto Mayoral. Indisponibili lo squalificato Pellegrini e Smalling, ai box per un problema muscolare. In difesa torna Kumbulla, mentre a centrocampo giocherà Cristante. Le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca