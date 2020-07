Serie A, Juventus-Torino: le probabili formazioni

Sarà la Juventus di Maurizio Sarri ad aprire la 30esima giornata di Serie A, i bianconeri saranno in campo domani alle ore 17:15 nell’attesissimo derby con il Torino di Moreno Longo. Ronaldo e compagni devono assolutamente vincere per consolidare il vantaggio sulla Lazio; i granata, invece, cercano punti preziosi in chiave salvezza, con il Lecce terzultimo a soli 6 punti di distacco.

LA FORMAZIONE DELLA JUVE – Sarri per l’occasione è orientato a confermare Danilo a sinistra, con Matuidi che ritorna a centrocampo insieme a Pjanic e Bentancur. In avanti Bernardeschi in vantaggio su Douglas Costa per affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala. Panchina per Higuain.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LA FORMAZIONE DEL TORINO – Longo si affiderà ancora a Belotti per scardinare la difesa bianconera. In coppia con il Gallo ci sarà Simone Verdi. In difesa tornerà Izzo nel terzetto con Nkoulou e Bremer.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.