Serie A, Milan-Juventus: le probabili formazioni

E’ già tempo di tornare in campo per Milan e Juventus, impegnate domani sera a San Siro nel secondo anticipo della 31esima giornata di Serie A. I rossoneri sono in un ottimo periodo di forma, hanno battuto la Lazio all’Olimpico e vogliono dare continuità ai risultati. Discorso simile per la Juve, che proprio grazie ai rossoneri ha allungato a +7 in classifica sui biancocelesti.

LA FORMAZIONE DEL MILAN – Per l’occasione Stefano Pioli sarà costretto a rinunciare a Duarte, Musacchio e Castillejo infortunati. Difesa affidata alla coppia Kjaer-Romagnoli, trequarti composta da Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS – Problemi in difesa e in attacco per Sarri, che dovrà rinunciare agli squalificati de Ligt e Dybala. Al posto dell’olandese spazio a Rugani, in avanti invece toccherà a Gonzalo Higuain nel tridente con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.