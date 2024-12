Serie A: Napoli e Fiorentina studiano il colpo Matic per il centrocampo

Il mercato invernale è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma le società di Serie A sono già al lavoro per individuare i rinforzi necessari a migliorare le rispettive rose. Tra i nomi più interessanti che potrebbero animare le prossime trattative c’è quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo attualmente in forza al Lione.

Il Napoli ci pensa

Sia Napoli che Fiorentina sarebbero interessate al mediano classe 1988, che conosce bene il calcio italiano grazie al suo trascorso alla Roma. La sua esperienza sotto la guida di Antonio Conte al Chelsea rappresenta un ulteriore elemento di interesse per entrambe le squadre, che vedono in lui un potenziale tassello strategico per rafforzare la mediana.

La situazione contrattuale di Matic, tuttavia, potrebbe complicare il suo ritorno in Italia. Il serbo è legato al Lione fino al 2025 e sta trovando spazio con continuità nella squadra francese, con cui ha già collezionato 15 presenze stagionali, di cui 11 in campionato e 4 in Europa League. Questo buon rendimento potrebbe spingere il club a trattenerlo, rendendo necessario trovare condizioni favorevoli per un eventuale trasferimento.

Nonostante ciò, il giocatore sarebbe aperto a valutare un ritorno in Serie A, dove potrebbe ritrovare un ruolo centrale in un progetto ambizioso. Nei prossimi giorni, i dirigenti di Napoli e Fiorentina potrebbero intensificare i contatti per sondare il terreno e capire se ci sono margini per avviare una trattativa concreta.

L’evoluzione della situazione sarà determinante per capire se Matic sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato invernale, offrendo così a uno dei due club l’esperienza e la solidità che solo un giocatore del suo calibro può garantire.