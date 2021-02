Serie A, Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Il big match della 22esima giornata di Serie A è sicuramente quello in programma quest’oggi alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con la squadra di Gattuso impegnata contro la rivale storica della Juventus.

In casa azzurra il tecnico deve fare i conti con le assenze di Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Demme e Mertens. In difesa spazio alla coppia Rrahmani-Maksimovic, mentre a centrocampo agiranno Zielinski e Bakayoko; in attacco occasione per Osimhen dal primo minuto.

Nella Juventus Pirlo dovrà fare a meno di Dybala, Arthur e di Bonucci per un affaticamento muscolare. In difesa spazio a De Ligt accanto a Chiellini, in attacco Morata in vantaggio su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo