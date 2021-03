Serie A, Napoli unica big con i conti in regola: profondo rosso per la Roma e le due milanesi

Seppur indebitato, il Napoli può guardare al futuro con fiducia grazie a quanto accantonato in passato dal suo patron De Laurentiis. Roma, Milan e Inter in allarme. Unica a sorridere l'Atalanta dei Percassi.

La crisi a causa del Covid-19 non ha lasciato indenne neppure le grandi società di calcio che hanno visto i propri fatturati inabissarsi durante l’ultimo anno solare. Gli introiti super sono evaporati malamente, lasciando talvolta anche delle pericolose lacune nei conti dei club. Paradossalmente le piccole squadre hanno retto meglio all’urto della crisi mentre per le top non è stato semplice barcamenarsi nell’ultimo periodo. Eppure una eccezione c’è e sarebbe proprio il club azzurro. La politica di De Laurentiis ha evitato il peggio e ora il Napoli può guardare con fiducia al proprio futuro.

A fare i conti in tasca ai club italiani ci ha pensato “La Gazzetta dello Sport” che oggi pubblica un report circa le attività finanziarie delle 20 di Serie A nell’ultimo anno. Un documento che sicuramente farà riflettere e che riesce anche a spiegare il perché di tante voci su gruppi manageriali saldamente insediati alla guida dei club e di altri alla spasmodica ricerca di partner.

Il Covid-19 ha colpito come uno tsunami i conti delle società di calcio che sono irrimediabilmente tutte al di sotto della soglia di galleggiamento. Eppure tra tutte quella che ha potuto segnare il rosso meno impattante è sicuramente il Napoli. I costi di gestione del club avrebbero sfiorato i 290 milioni a fronte di ricavi attorno ai 179. Questo si traduce in un debito di 80 milioni e un risultato netto di -19 milioni di euro. Una bazzecola se confrontati con i risultati degli altri club.

Allarme rosso per la Roma, fortemente indebitata per oltre 200 milioni di euro. Lo staff di Friedkin avrà un gran daffare per tappare un buco così enorme. Se Roma piange però, Milano di certo non sorride. Milan e Inter fanno segnare un rosso record rispettivamente da 194 e 102.4 milioni di euro. Male anche la Juventus che fa segnare un passivo di quasi 90 milioni. Plauso, invece, per l’Atalanta che grazie alla valorizzazione dei suoi giovani e ai premi Champions è riuscita addirittura ad essere in positivo.

“Tutto merito di quanto messo in cascina nel passato” spiega la Gazzetta dello Sport a proposito dell’ottima gestione dell’emergenza da parte del Napoli. Per la “rosea” sta tutto nelle ottime capacità di manager di De Laurentiis se ora il Napoli può godere di una condizione privilegiata rispetto a tutti gli altri competitor. Un’ottima notizia soprattutto in vista della prossima estate e delle tante trattative già in rampa di lancio per il nuovo ciclo del Napoli.