Serie A, Pruzzo: “Arbitri scarsi e presuntuosi, decideranno solo lo Scudetto”

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, il quale ha parlato del campionato italiano e di quanto accaduto quest’anno nella massima competizione calcistica.

“Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conoscono il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi“.

“Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l’Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale“.

L’ex attaccante giallorosso ha quindi criticato la classe arbitrale italiana considerandola completamente non adeguata.

Pruzzo ha infine dichiarato: “Io ho paura che questa classe arbitrale possa purtroppo decidere i campionati, e spero se ne rendano conto“.