Serie A, Roma-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Roma e Juventus, impegnate domani sera all’Olimpico in un big match fondamentale sia in chiave scudetto che per la lotta Champions. I giallorossi vogliono riscattare la sconfitta interna con il Torino dello scorso turno; la squadra di Sarri, invece, è reduce dalla brillante vittoria con il Cagliari e ha intenzione di restare attaccata alla testa della classifica.

LE SCELTE DI FONSECA – La Roma recupera Zaniolo e Fazio, ma perde Mkhitaryan per un problema muscolare. Fonseca dovrebbe dunque confermare la formazione vista con il Torino, con Florenzi ancora dall’inizio al posto di Spinazzola.

LE SCELTE DI SARRI – Qualche problema di formazione anche per Sarri, costretto a rinunciare a Khedira per infortunio e Bentancur squalificato. In difesa Demiral in vantaggio su de Ligt, a centrocampo Rabiot favorito su Emre Can. Nel reparto avanzato il tecnico recupera Higuain, che in settimana ha svolto “attività personalizzata in seguito a un leggero affaticamento”. Il Pipita partirà comunque dalla panchina. Confermata la coppia Dybala-Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri