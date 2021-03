Serie A, Roma-Napoli: le probabili formazioni

Big match con vista Champions quello che andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma tra la squadra di Fonseca e il Napoli di Gattuso. Calcio di inizio ore 20:45 e diretta su Sky Sport.

In casa Roma Fonseca dovrà rinunciare a Smalling, Veretout e Mkhitaryan, che rientreranno dopo la sosta. Out anche Bruno Peres per squalifica. In avanti Dzeko favorito su Mayoral, sulla trequarti Pellegrini ed El Shaarawy.

Nel Napoli Gattuso recupera Manolas e Mertens, ma solo il greco potrebbe partire dall’inizio. In avanti pronto Osimhen, alle spalle dell’attaccante il solito terzetto composto da Politano, Zielinski e Insigne. Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.