Serie A, Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

La Roma di Paulo Fonseca sarà di scena domani alle ore 15 allo stadio Olimpico contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, sfida che promette grandi emozioni tra due squadre abituate a giocare un calcio propositivo e di ottimo livello.

In casa giallorossa Fonseca non potrà contare su Smalling, Veretout e Mancini, in difesa dunque scelte obbligate con il terzetto composto da Ibanez, Cristante e Juan Jesus. A centrocampo Pellegrini e Villar al centro, con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In avanti Dzeko.

Negli emiliani De Zerbi dovrà rinunciare a Caputo, Defrel e Chiriches, in avanti confermato il giovane Raspadori, alle sue spalle Berardi, Djuricic e Boga. Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.