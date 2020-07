Serie A, Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus di Maurizio Sarri sarà impegnata questa sera ore 21:45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi, gara fondamentale in chiave scudetto per i bianconeri, attualmente a +8 sulla Lazio. Di fronte Ronaldo e compagni si troveranno una squadra in splendida forma, capace nell’ultimo turno di strappare i 3 punti all’Olimpico proprio alla Lazio.

LA FORMAZIONE DEL SASSUOLO – In casa neroverde De Zerbi rilancia dal primo minuto Berardi e Caputo, a completare l’attacco sarà Boga. L’unico dubbio riguarda la trequarti, con Djuricic in vantaggio su Traoré.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LA FORMAZIONE DELLA JUVE – In casa bianconera Sarri dovrà fare i conti con l’assenza di Cuadrado, squalificato. In difesa chance per Rugani in coppia con de Ligt. Bonucci verso la panchina. A centrocampo Rabiot e Bentancur in vantaggio su Ramsey e Matuidi. In avanti Bernardeschi favorito su Douglas Costa per affiancare Ronaldo e Dybala.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.