Serie A, Spadafora: “La settimana prossima decideremo in base ai dati”

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo, è tornato a parlare della possibilità della ripresa del campionato quest’oggi. Le sue dichiarazioni però, a dir la verità, sono state abbastanza vaghe. Ecco le sue parole.

“La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell’analisi della curva, l’andamento dei contagi dopo questa prima apertura. Quindi decideremo”.

Ci vorrà ancora del tempo quindi per prendere una decisione. Il ministro dello sport temporeggia, gli italiani sperano che la settimana prossima possa finalmente essere quella giusta per fare chiarezza.

Intanto bisogna aspettare l’ufficialità, in un senso o nell’altro. In ballo comunque non vi è solo la stagione calcistica attuale. Con il passare del tempo diverrà infatti problematico anche organizzare il campionato di Serie A per il prossimo anno. Interrogato sulla questione, Vincenzo Spadafora si è espresso così: “Dovremo capire come contemplare la passioni con i tempi che sono cambiati“.

Massima incertezza sul da farsi quindi, sia per la stagione in corso che per quella che verrà. Ovviamente la situazione è complicata e prendere una decisione ufficiale ora potrebbe essere incosciente. Massima cautela quindi. La decisione definitiva tanto non mancherà di scatenare polemiche, da una parte o dall’altra.