Serie A, Spal-Roma: le probabili formazioni

E’ di nuovo tempo di tornare in campo per la Roma di Paulo Fonseca, impegnata questa sera alle 21:45 sul campo della già retrocessa Spal di Di Biagio. I giallorossi devono assolutamente vincere per tornare al quinto posto, momentaneamente occupato dal Milan, che ieri ha battuto il Sassuolo per 2-1.

LA FORMAZIONE DELLA SPAL – Di Biagio alla vigilia ha annunciato le assenze di Floccari e Castro. Spazio dunque in attacco alla coppia Cerri-Petagna. Murgia e Strefezza agiranno sulle corsie esterne, Valdifiori e Dabo in regia davanti la difesa.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri.

LA FORMAZIONE DELLA ROMA – In casa giallorossa Fonseca sarà costretto a rinunciare agli infortunati Under e Ibanez. In difesa tornerà Smalling, in avanti turnover per Pellegrini, al suo posto Carles Perez. In attacco chance per Kalinic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Kalinic.