Serie A, Spezia-Juventus: le probabili formazioni

E’ già tempo di guardare avanti in casa Juventus, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio interno con il Milan e domani sarà di nuovo in campo in trasferta con lo Spezia, gara che i bianconeri non possono sbagliare.

I soli 2 punti in 4 giornate costringono gli uomini di Allegri a vincere a tutti i costi per non allontanarsi troppo dalla vetta, ma di fronte ci sarà la squadra di Tiago Motta, reduce dalla vittoria sul campo del Venezia e a quota 4 in classifica.

Per l’occasione Allegri rilancerà dal primo minuto de Ligt e Chiesa, in difesa riposo per Alex Sandro, al suo posto Pellegrini. In avanti Kean favorito su Morata. Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri