Serie A, tanti club in difficoltà nel pagamento degli stipendi: Napoli tra i pochi in regola

Il contesto della pandemia da Covid-19 ha portato numerosi problemi economici anche nel mondo del calcio. Sempre più club infatti, in questo periodo di crisi, non riescono a pagare gli stipendi ai calciatori, che ormai hanno parecchi mesi arretrati e non retribuiti.

L’unica eccezione in Serie A al momento è rappresentata dalla SSC Napoli, che proprio nei scorsi giorni, tramite la persona del presidente Aurelio De Laurentiis, ha saldato tutti i debiti con i propri tesserati. Qualcosa comunque, nei vertici della Federcalcio, si sta muovendo al fine di aiutare i numerosi club in netta difficoltà.

In tale direzione va la normativa che permetterà alle società di organizzarsi con i propri tesserati per rimandare i pagamenti. Questo rimando però può avvenire solo in presenza dell’accordo bilaterale dalle parti.

I calciatori che non accettano l’accordo infatti dovranno essere pagati regolarmente dalla società, che allo stesso tempo però potrà risparmiare gli stipendi degli aderenti all’iniziativa.

Una novità che potrebbe così aiutare i club in difficoltà, donando loro uno strumento molto flessibile sulle tempistiche dei pagamenti. Ovviamente però le direttive di applicazione sono giustamente limitate alle volontà dei calciatori, che devono così scegliere se aiutare il proprio club oppure pretendere i propri stipendi arretrati.