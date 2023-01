Serie A, tifosi bianconeri furiosi: dubbi sul campionato strepitoso della SSC Napoli

Il campionato di Serie A sta assistendo a dei risultati davvero sorprendenti. Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, anche la Juventus non è riuscita a fare punti contro un’altra squadra in lotta per la salvezza, il Monza di Berlusconi.

I tifosi bianconeri, dopo la partita, hanno invaso il web di commenti, con alcuni che se la sono presa anche col Napoli. Secondo alcuni tifosi della Juventus, infatti, il tutto sembra essere orchestrato ad arte per far vincere l’attuale campionato alla squadra di Luciano Spalletti.

“È evidente che il campionato quest’anno è falsato. Risultati mai visti e Juventus penalizzata“, “Non serve neanche far giocare il Napoli, dategli direttamente lo Scudetto e iniziamo una nuova stagione“, “Milan 2-5 Sassuolo, Juve 0-2 Monza, è sicuro che non hanno dato qualcosa ai giocatori?”, sono alcuni dei commenti presenti sul web.

È evidente che la grandiosa stagione del club di Aurelio De Laurentiis non è andato giù a molti ed ora si cercano le scuse più assurde per giustificare una stagione negativa dei bianconeri e responsabilità della società per manovre non consentite dalla legge.

I bianconeri, al momento, sono in lotta per non retrocedere ed occupano il tredicesimo posto in classifica. Con la manovra stipendi, però, il rischio è vedere la squadra all’ultimo posto in classifica con la Cremonese di Ballardini.