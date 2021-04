Terminata la pausa nazionali è di nuovo tempo di Serie A, nel menù della 29esima giornata è previsto il derby della Mole tra Torino e Juventus, che scenderanno in campo domani alle ore 18 allo stadio Olimpico.

In casa granata Nicola dovrà fare a meno dell’infortunato Singo, solo panchina per Nkoulou al rientro dopo il covid. A centrocampo conferme per Rincon e Mandragora, in avanti Sanabria favorito su Zaza per affiancare Belotti.

Nella Juve Pirlo costretto a rinunciare allo squalificato Buffon e a Bonucci e Demiral causa covid. Non convocati Dybala, Arthur e McKennie dopo il festino di mercoledì sera. A centrocampo agiranno, dunque, Bentancur e Rabiot, in avanti Morata e Ronaldo. Le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS: (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.