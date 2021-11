Serie A, Venezia-Roma: le probabili formazioni

La Roma di José Mourinho chiamata al riscatto dopo la sconfitta nello scorso turno di campionato con il Milan e il pareggio interno con il Bodo in Conference League. I giallorossi saranno di scena domani in trasferta contro il Venezia, calcio di inizio ore 12:30.

In casa giallorossa potrebbe esserci qualche cambio di formazione. In difesa out Vina per un problema muscolare, al suo posto Calafiori. Sulla trequarti rientra capitan Pellegrini, mentre a sinistra El Shaarawy dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In avanti Abraham.

Nei veneti gli unici ballottaggi riguardano la difesa, con Caldara e Mazzocchi in vantaggio su Svoboda ed Ebuehi. In avanti Aramu, Henry e Okereke. Le probabili formazioni:

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 33 Crnigoj, 44 Ampadu, 27 Busio; 10 Aramu, 14 Henry, 77 Okereke.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori; 4 Cristante, 17 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Abraham.