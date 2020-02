Serie A vs Covid-19: rischiano di saltare diverse partite di campionato?

In casa Napoli si pensa alla prossima partita in casa di Champions League contro il Barcellona. Gli azzurri, però, non hanno la mente completamente libera dai pensieri soprattutto per ciò che sta accadendo in Italia negli ultimi giorni. Il virus Covid-19, infatti, ha già portato al rinvio di diverse gare di Serie A.

In attesa di ulteriori provvedimenti, quella contro il Barcellona potrebbe essere l’ultima partita del Napoli in questa settimana, dal momento che il Governo sta decidendo altre misure che potrebbero portare al rinvio della 26esima giornata di campionato in cui gli azzurri sfideranno il Torino.

Inoltre, potrebbe essere rinviata anche la partita di Coppa Italia contro l’Inter che si disputerà giovedì 5 Marzo. L’8 Marzo, poi, il Napoli sarà impegnato a Verona contro l’Hellas ed anche questa partita potrebbe saltare. Per ora l’impressione è questa e il Napoli, dopo la gara col Barcellona, potrebbe ritornare in campo solo il prossimo 14 Marzo contro la SPAL, altrimenti bisognerà valutare una partita a porte chiuse contro l’Hellas.

In questi giorni, infatti, ci sono stati dei colloqui tra i calciatori azzurri e proprio lo staff medico partenopeo per affrontare al meglio quest’emergenza che in Italia ha mandato in ansia un numero considerevole di persone.

Al momento i contagi sono oltre 200, mentre quattro sono i morti. Un percentuale piccolissima, davvero minuscola considerando che i decessi sono avvenuti non solo per il Coronavirus, ma anche per altre patologie collegate ai pazienti. Quest’ultimi, infatti, sono quasi tutti anziani che erano già in condizioni critiche. Non c’è, quindi, motivo di allarmarsi ma solo di prestare attenzione e rispettare i consigli arrivati dall’alto.