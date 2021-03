Serie tv, i 5 attori più famosi che non sapevi avessero vinto un Oscar

Le serie tv sono ormai la tipologia di spettacolo più seguita in assoluto, e seppur vengano erroneamente considerate ancora come “inferiori” rispetto al grande cinema di Hollywood, in realtà i loro protagonisti riescono a far breccia nel cuore degli spettatori probabilmente molto di più rispetto ai divi del grande schermo.

Molti di loro, infatti, nel corso della loro carriera sono riusciti a conquistare premi di alto rango, come gli Oscar. Vediamo dunque chi sono i 5 attori più famosi di serie tv che non sapevi fossero riusciti a raggiungere questo traguardo:

1. Reese Whiterspoon: la strepitosa Reese è riuscita a conquistare anche la critica del piccolo schermo con Big Little Lies, Little Fire Everywhere e The Morning Show, anche se con probabilità la conoscerai grazie a titoli come La Rivincita delle Bionde, Election e Wild. Ha vinto il premio alla miglior attrice protagonista nel 2006 a soli 29 anni.

2. Viola Davis: l’attrice aveva già sfiorato l’ambita statuetta nel 2012 con il lavoro da protagonista in The Help, ma ha trionfato agli Oscar del 2017 con il film Barriere, con e di Denzel Washington, sulle discriminazioni razziali.

3. Matthew McConaughey: l’attore è riuscito a rinascere proprio grazie alle serie tv, dopo una fase di leggero appiattimento fino a quando ha cambiato fortunatamente rotta con il ruolo del controverso protagonista di Dallas Buyers Club, che gli ha fatto vincere il suo primo meritato Oscar.

4. Mahershala Ali, che dopo aver recitato per anni in piccoli ruoli senza mai riuscire a fare il salto di qualità, si è poi imposto con Hunger Games, Il curioso caso di Benjamin Button e Come un tuono sono solo alcuni film famosi dove potete aver notato il fascinoso attore in un ruolo marginale.

5. Rami Malek: Percorso simile anche per Malek, che si è dilettato per anni tra piccolo e grande schermo con apparizioni marginali in serie come Una Mamma per Amica e film come Una Notte al Museo e la saga di Twilight fino a Mr. Robot. Ha vinto l’Oscar al Miglior attore protagonista nel 2019 con Bohemian Rhapsody.