Serie tv in arrivo nell’estate 2020 tra Netflix, Sky e Amazon Prime: le più attese!

La passione per le serie tv è sempre più diffusa e ci sono serie di tutti i generi, per ogni tipo di spettatore. Si moltiplicano anche le piattaforme che permettono di accedere ad un’offerta di intrattenimento sempre più ampia, diversificata e caratterizzata da una qualità che ormai da tempo non ha più nulla da invidiare a quella delle produzioni per il cinema. A testimoniarlo anche il fatto che sempre più attori e registi che vengono proprio dal grande schermo, decidono di impegnarsi in serie tv che raggiungono ed emozionano un pubblico sempre crescente.

Prima Sky, poi Netflix hanno cambiato il modo di vedere la tv e di seguire le serie e ora a questi si aggiungono anche altri grandi nomi, come Amazon, con il suo Prime Video. Non solo le piattaforme distribuiscono serie, veramente per tutti i gusti, ma ne producono continuamente di nuove, vediamone alcune tra le più attese dell’estate 2020, tra novità e attesi ritorni.

Per approfondimenti e novità su serie tv di successo, thriller, serie sulla mafia e le più attese del 2020 vai su Glamcasamagazine.it, il blog sul vivere la casa in tutte le sue forme, con sezione specifica su film e serie tv da guardare in casa (ora fra l’altro che i cinema sono ancora chiusi).

Serie Tv e film su Netflix

Per chi ama le atmosfere dark e apprezza tematiche come quelle tipiche di fantasy e fantascienza, senza dubbio la data del 31 luglio 2020 sarà memorabile, con la messa in onda su Netflix della seconda stagione di The Umbrella Academy.

Oltre alle serie Netflix darà ampio spazio quest’estate al cinema, il 24 luglio uscirà The Kissing Booth 2, sequel della fortunata commedia romantica che continuerà a raccontare le vicende amorose vissute da Elle Evans, interpretata dall’attrice americana Joey Lynn King.

Netflix non lascerà poi a bocca asciutta neppure i tanti appassionati di animazione, con serie anime e alcuni attesi lungometraggi come Akame ga Kill!, ci si potranno poi gustare i nuovi episodi di InuYasha e la prima stagione di The Tatami Galaxy.

Serie Tv su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video, a luglio si potrà seguire la decima stazione di Modern Family, fortunata serie comedy prodotta da 20th Century Fox. Risate assicurate anche con le ben 7 stagioni di Mad Man. Per chi alle risate preferisse invece la tensione e magari autentici attimi di terrore, ci sarà la possibilità di gustarsi ben cinque stagioni di American Horror Story.

Sempre a luglio si può seguire Hanna, serie Amazon Original ispirata all’omonimo film drammatico del 2015. In arrivo il 17 luglio la terza stagione di Absentia, altra seguita serie originale di Amazon. Sarà invece disponibile in streaming dal 24 luglio Jim Gaffigan: The Pale Tourist, produzione originale di Amazon divisa in due speciali sul famoso comico americano Jim Gaffigan.

Anche su Sky e sui canali del digitale terrestre film e serie non mancheranno di certo quest’estate. Le abitudini delle persone si stanno però rapidamente evolvendo e sempre di più, giovani e meno giovani apprezzano la possibilità di farsi delle autentiche maratone delle loro serie preferite grazie allo streaming e all’accesso ondemand ai contenuti video. Forse quest’estate si viaggerà meno, ma si potrà continuare a farlo, in piena sicurezza con la propria fantasia, seguendo le proprie serie tv preferite e godendosi film, cartoni e documentari comodamente da casa.