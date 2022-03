Serve un post Dybala, Zaniolo in prima fila nelle preferenze bianconere

L’addio di Paulo Dybala costringe a forzare i tempi. La Juventus vuole Zaniolo della Roma e ci proverà in tutti i modi

Nella giornata di ieri il terremoto in casa bianconera: Paulo Dybala lascerà la Juventus dopo 7 anni di successi. Un terremoto già preannunciato ma che comunque ha scosso un ambiente in continuo movimento sismico, in questa stagione. Sul calciatore argentino sembrano esserci le sirene insistenti di Barcellona, Atletico Madrid, Inter e alcune squadre di Premier League. Discorsi che, ormai, non interessano più la Juventus. Il calciatore sarà libero di firmare con chi vorrà, ma i bianconeri hanno bisogno di sostituirlo.

Tra i nomi fatti per il post Dybala spicca quello di Nicolò Zaniolo, che sembrerebbe esser nel mirino dei bianconeri ormai da tempo. Prima con Paratici, adesso con Cherubini e Arrivabene. La Juventus sembra esser intenzionata a fare un’offerta per il talento della nazionale italiana e la Roma potrebbe cedere a determinate condizioni.

Il prezzo dei giallorossi e le alternative per il post Joya

I giallorossi potrebbero, difatti, cedere il calciatore a fronte di un’offerta di almeno 40 milioni. Tanti soldi e irrinunciabili, motivo per cui Zaniolo potrebbe esser ceduto ai bianconeri. Sul talento scuola Inter ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, che però potrebbe gettarsi a capofitto su Paulo Dybala. La Joya, i colchoneros non si nascondono, interessa e parecchio.

Nel caso in cui la Juventus non riuscisse ad arrivare a Zaniolo sembrerebbe esser pronto l’assalto a Giacomo Raspadori, anche se quest’ultimo non sembra essere una seconda scelta. Le alte sfere bianconere starebbero infatti valutando entrambi i profili, in un ballottaggio di giovani italiani che intriga e non poco.