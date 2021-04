Servizio di noleggio furgoni e traslochi a Trento

Hai bisogno di effettuare un piccolo trasloco e non hai un mezzo di trasporto adatto a disposizione? Ti occorre un furgone per lavoro ma preferisci evitare di sostenere la spesa dell’acquisto? Il servizio di noleggio può essere la soluzione ideale per te: scopri dove noleggiare un furgone a Trento e chiedi un preventivo dettagliato e preciso.

Il noleggio furgoni è un servizio molto interessante per chiunque abbia necessità di trasportare oggetti e merci piuttosto ingombranti e non abbia a disposizione un veicolo adatto. È indicato in tantissime occasioni e permette di risparmiare e muoversi con la massima libertà e autonomia.

A chi si rivolge il servizio di noleggio furgoni

Il noleggio furgoni si rivolge sia ai privati che ai professionisti e alle aziende, ed è disponibile per periodi brevi o prolungati.

È la soluzione migliore per un piccolo trasloco, ad esempio un monolocale, una stanza o un ufficio in condivisione, in quanto consente di effettuare il trasporto senza ricorrere ad un trasloco vero e proprio, con un notevole risparmio sui costi.

Per un professionista o una piccola azienda, il noleggio furgoni può invece essere utile per avere a disposizione un mezzo di trasporto per tutto il tempo necessario senza sostenere la spesa dell’acquisto.

Infatti, può accadere di avere bisogno di un furgone solo per alcune periodi dell’anno o per pochi giorni, in occasione di un lavoro particolare. In tutte queste situazioni, il noleggio consente di usufruire del mezzo più adatto per tutto il tempo in cui è necessario.

Disponibilità di accessori e materiali per l’imballaggio

Per chi ne fa richiesta, con il furgone è possibile avere a disposizione materiale e accessori per il trasporto delle merci in sicurezza: cinghie, coperte, contenitori e altro. Questo consente agli utilizzatori di viaggiare con tutta tranquillità e comfort, con la garanzia della massima tutela degli oggetti trasportati.

Nel caso di traslochi o del trasporto di oggetti particolarmente pesanti, mobili, macchine da ufficio, elettrodomestici, è possibile completare il servizio di noleggio con la presenza di carrelli elevatori e multifunzione, ottenendo una soluzione personalizzata in base alle proprie specifiche esigenze.

Il noleggio del furgone ovviamente è da intendersi senza conducente: per la guida è sufficiente essere in possesso di una comune patente B.

Tuttavia, se l’esigenza è quella di trasportare un quantitativo consistente di oggetti pesanti, si consiglia di orientarsi verso il servizio completo di traslochi o trasporti.

Noleggio furgoni per il trasporto di elettrodomestici e mobili

Un’altra situazione tipica che può essere affrontata con un furgone a noleggio riguarda l’acquisto di un elettrodomestico o di un complemento d’arredo: non sempre il trasporto è previsto e spesso è impossibile utilizzare un’auto.

Noleggiare un furgone anche solo per un giorno o poche ore è quindi una soluzione vantaggiosa, nella maggior parte dei casi molto più economica del trasporto effettuato dai rivenditori, e soprattutto molto più rapida e versatile.

Per sollevare un oggetto pesante ad un livello elevato, evitando di utilizzare scale e ascensori, si può richiedere l’ulteriore noleggio di una piattaforma aerea o di una scala montacarichi.