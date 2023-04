Setti: “Potevo guadagnare di più da Amrabat o da Jorginho”

Tra i talenti della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di saper scovare talenti emergenti da ingaggiare a basso prezzo per poi farli crescere e veder lievitare il loro cartellino. E’ quanto accaduto lo scorso anno con l’arrivo di Kvaratskhelia, ma il georgiano non è l’unico.

A ricordare uno dei talenti che il Napoli ha allevato pagandolo a poco meno di 10 milioni di euro ci ha pensato Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona. Setti, infatti, ha recentemente parlato degli affari conclusi con il club azzurro riferendosi in particolare a Rrahmani e Jorginho.

“Amir Rrahmani mi ha sorpreso per la sua crescita ed il suo rendimento nel Napoli. Guardate cosa sta facendo: titolare fisso di una grande squadra che sta vincendo lo scudetto, uno dei più forti centrali del momento” ha dichiarato il presidente con evidente fierezza per aver formato uno dei centravanti più osservati della Serie A.

Poi ha aggiunto: “Potevo guadagnare di più da Amrabat, ma lui non ha voluto andare a Napoli. E magari coi giovani cresciuti qui. Jorginho, per dire. Ho preso il Verona per lui, mi ero innamorato di quel talento. Venduto a 9,5 milioni, da Napoli è andato via a 60 milioni di euro“.