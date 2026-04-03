Sfida Napoli-Milan non solo sul campo: gli azzurri hanno già vinto sul mercato

A pochi giorni da Napoli-Milan, la Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di mercato legato a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, che con la sua Danimarca al pari dell’Italia ha fallito in settimana la qualificazione al mondiale, era infatti finito nel mirino rossonero. Tuttavia, proprio nel momento decisivo, l’inserimento del Napoli ha cambiato completamente lo scenario.

Il club partenopeo ha approfittato dell’incertezza del Milan, che ha esitato nella trattativa senza affondare il colpo. Diversamente, il Napoli si è mosso con decisione, convincendo il Manchester United e chiudendo un’operazione importante. L’infortunio di Romelu Lukaku ha inoltre accelerato i piani, rendendo necessario un intervento immediato sul mercato.

Dopo un addio ormai inevitabile al Manchester United, Hojlund ha trovato a Napoli l’ambiente ideale per rilanciarsi. Sotto il Vesuvio, il centravanti ha ritrovato fiducia e continuità, elementi fondamentali per il suo percorso di crescita e per il definitivo salto di qualità.

Fondamentale è stato anche l’impatto dell’allenatore Antonio Conte. Grazie alla sua guida, Hojlund è diventato un punto fermo della squadra. Con 10 gol in Serie A e 14 complessivi stagionali, l’attaccante si sta avvicinando al suo record personale stabilito nella precedente esperienza inglese.

Il Napoli, soddisfatto del rendimento del giocatore, è pronto a investire 44 milioni di euro per il riscatto definitivo. Hojlund, dal canto suo, ha dichiarato di sentirsi a casa e di voler continuare a crescere in un ambiente competitivo e ambizioso.