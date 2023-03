Sfida Tottenham-Juventus per Hjulmand

La Juventus sarebbe interessata a ingaggiare il centrocampista del Lecce Morten Hjulmand, cercato anche dal Tottenham in vista dell’estate

Secondo la Gazzetta dello Sport, il 23enne centrocampista del Lecce è emerso come un’opzione per la Juventus, che sta cercando di acquistare un centrocampista promettente all’interno della propria divisione nella prossima finestra di trasferimento, sebbene anche il Tottenham sia alla ricerca di Hjulmand.

CalcioMercato ha recentemente riportato che la squadra del nord di Londra è la più interessata al centrocampista, ma l’interesse dell’ex club di Antonio Conte potrebbe causare qualche problema al Tottenham, con la Juventus che potrebbe fare un grande interesse per Hjulmand.

Possibilità estive

Definito “fantastico” dal danese Mikkel Damsgaard, Hjulmand è una delle stelle della Serie A in questa stagione e si prevede che il centrocampista lascerà definitivamente Lecce dopo essersi affermato come giocatore del futuro, con molte squadre di alto livello che tengono d’occhio lo scandinavo.

Hjulmand potrebbe essere l’ideale per Conte al Tottenham, mentre la squadra del nord di Londra cerca di arricchire il proprio centrocampo nella finestra di trasferimenti estiva. Tuttavia, l’interesse della Juventus potrebbe rappresentare un grosso problema per gli Spurs, con la Vecchia Signora che ha un grande appeal in Italia.

Anche se la Juventus non parteciperà alla UEFA Champions League nella prossima stagione, la firma di Hjulmand per i torinesi sarebbe una mossa allettante per il danese, e con il Tottenham che difficilmente offrirà al 23enne un calcio regolare, la squadra di Premier League potrebbe perdere quest’estate un affare decisamente allettante da costruire.