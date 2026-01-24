Sfida tra Napoli e Juventus non solo in campo: duello anche di mercato

Il Napoli torna a muoversi con decisione sul mercato e dopo aver chiuso per Giovane, riapre il capitolo di un vecchio obiettivo: quello legato a Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Il nome del giovane spagnolo era già stato accostato al club partenopeo durante la scorsa estate, quando i contatti tra le parti si erano protratti a lungo senza però arrivare alla fumata bianca. Oggi, però, lo scenario è cambiato e le esigenze del Napoli rendono questa pista nuovamente attuale e concreta.

La società si trova infatti a dover fronteggiare una fase particolarmente delicata della stagione, segnata da una vera e propria emergenza infortuni e da alcune partenze pesanti. L’addio di Lucca, trasferitosi al Nottingham Forest, e quello di Lang, passato al Galatasaray, hanno ridotto le opzioni a disposizione dell’allenatore, soprattutto sulle corsie laterali. Per questo motivo la dirigenza è chiamata a intervenire con rapidità per garantire profondità e qualità alla rosa.

Dal punto di vista tattico, il ritorno di Anguissa e l’arrivo di Giovane aprono nuovi scenari. Antonio Conte sta valutando seriamente la possibilità di passare al 3-5-2, modulo che richiede esterni capaci di coprire tutta la fascia con continuità, intensità e disciplina tattica. In questo contesto, Juanlu Sanchez rappresenta un profilo ideale: giovane, dinamico e già abituato a un calcio competitivo come quello della Liga.

Il Napoli, dunque, ha riavviato i contatti con il Siviglia, consapevole però di non essere l’unico club interessato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche la Juventus ha messo gli occhi sull’esterno spagnolo. Si profila così una vera e propria sfida di mercato tra due delle principali protagoniste del campionato italiano, pronte a contendersi il talento andaluso.

La coincidenza rende il tutto ancora più suggestivo: Napoli e Juventus si affronteranno infatti anche sul campo nella giornata di domani. Un incrocio tra calcio giocato e trattative, che testimonia come il mercato sia sempre più intrecciato alle dinamiche sportive. Juanlu Sanchez diventa così non solo un obiettivo tecnico, ma anche il simbolo di una rivalità che si accende dentro e fuori dal rettangolo di gioco.