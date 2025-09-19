Pep Guardiola, parole al miele sul Napoli e Conte: “Loro sono bravissimi”

Il Manchester City ha battuto il Napoli 2-0 all’Etihad, confermando la propria forza e la mentalità in Champions League. Una vittoria netta, maturata grazie al solito palleggio avvolgente e alle giocate dei singoli, che però non cancella l’impegno messo in campo dagli uomini di Antonio Conte.

Sui social, tuttavia, non sono mancati i commenti pungenti da parte dei tifosi avversari, pronti a sminuire la prova degli azzurri e a ridurre la sfida a un semplice divario di qualità. Meme, battute e ironie hanno rapidamente invaso il web, quasi a voler ridimensionare il progetto di Conte e la sua squadra, ancora in fase di crescita.

Ad esaltare gli azzurri, però, ci ha pensato Pep Guardiola, che nel post-partita ha speso parole importanti per il Napoli e per il tecnico salentino. Questa una parte delle dichiarazioni a CBS Sports: “A volte giocare contro dieci uomini può essere complicato, soprattutto contro una squadra di Antonio Conte. La pazienza era fondamentale? Le squadre italiane sono incredibili. Ho giocato tante volte contro di loro in Champions, e anche in undici contro dieci non sono mai riuscito a sfondarle facilmente”.

“Le ammiro molto. Io, come allenatore, non sono ancora riuscito a trasmettere alla mia squadra quella stessa resilienza in ogni palla, in ogni contrasto, in ogni blocco difensivo. Loro sono bravissimi. Antonio, poi, è un tecnico eccezionale sotto tanti aspetti”.