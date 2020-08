Sfuma Kaan Ayhan per il Napoli: il turco andrà al Sassuolo su consiglio di Demiral

Uno dei candidati per completare il reparto arretrato del Napoli, in caso di addio di Koulibaly, era il difensore turco del Fortuna Dusseldort, Kaan Ayhan. Il giovane centrale poteva essere il quarto difensore, a completare quindi il reparto con Kostas Manolas, Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani. Oggi la Gazzetta dello Sport ha svelato un curioso retroscena.

Stando infatti a quanto scrive la rosea, il bianconero, Merih Demiral, connazionale di Ayhan, avrebbe convinto l’obiettivo del Napoli a non sposare la causa azzurra, bensì quella del Sassuolo. Secondo Demiral, infatti, a Sassuolo, Ayhan può crescere con più tranquillità e farsi le ossa, come è capitato anche a lui stesso.

Il giovane turco ha una clausola di soli due milioni di euro, che un po’ tutti possono permettersi, e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, Ayhan andrà al Sassuolo con buona pace del club azzurro, e anche della Roma, che anche era interessata al turco classe 1994.

Fatto sta comunque che offerte concrete per Koulibaly ancora non sono arrivate. O meglio c’è solo quella del Manchester City che però ancora non è arrivato ai 90 milioni chiesti dal partron De Laurentiis. E’ arrivato per ora a circa 70 milioni.

Oggi, a Capri, c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, procuratore di Koulibaly, dove il presidente del Napoli ha ribadito che, per meno di 90 milioni di euro, Kalidou non si muove da Napoli.