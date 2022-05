Sfuma Marcos Alonso per Juventus e Inter

Stando a fonti estere, il Barcellona sarebbe vicinissimo a chiudere per il giocatore del Chelsea. Marcos Alonso vuole tornare in Spagna

È un lungo pellegrinaggio quello che ha vissuto Marcos Alonso. Il calciatore spagnolo ha girato l’Europa lasciando la sua Madrid oltre 12 anni fa. La sua carriera lo ha visto – ad oggi – girovagare tra Italia e Inghilterra ma per lui sembra essere arrivato il momento di tornare a casa.

Il calciatore sarebbe nel mirino del Barcellona, squadra rivale di quella in cui è cresciuto: il Real Madrid. Stando a fonti estere, il calciatore sembra essere vicinissimo al blaugrana. A pesare sarebbe la sua volontà di tornare in Spagna, per giocare finalmente nella Liga.

Un contratto in scadenza e le due beffate

Il contratto di Marcos Alonso è in scadenza nel 2023 e nonostante lui vorrebbe restare a Londra, il Chelsea sembra intenzionato a salutarlo. Ciò farebbe propendere il giocatore per un ritorno in patria, che però non farà piacere a due italiane.

Inter e Juventus vorrebbero il calciatore per rinforzare le proprie fasce, ma sembrerebbe sfumare il colpo. Il Barcellona sarebbe pronto a piazzare il doppio colpo dal Chelsea, prelevando sia Marcos Alonso che Cesar Azpilicueta. I due giocatori potrebbero arrivare per cifre relativamente basse.

Azpilicueta è in scadenza e vorrebbe anche lui vestire i colori blaugrana e il doppio colpo low cost sembra più che fattibile. La scadenza imminente del contratto di Marcos Alonso porterebbe il Barcellona ad un esborso minimo, con la possibilità di spendere un massimo di 10 milioni per entrambi.