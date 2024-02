Sgarbi: la stella della Serie C è di proprietà del Napoli

In casa Napoli da diverso tempo si presta particolare attenzione ai giovani talenti da reclutare e far crescere a livello professionale. Questa volta la nuova stella di proprietà dei partenopei è in forza all’Avellino e sta facendo faville in Serie C.

Si chiama Lorenzo Sgarbi e fino a questo momento è stato tra i grandi protagonisti del girone di andata dell’Avellino con cui ha avuto l’opportunità di mettersi bene in mostra ai grandi club italiani che potrebbero puntare su di lui nelle prossime sessioni di mercato.

Classe 2001, originario di Bolzano, è di proprietà del Napoli ma dalla scorsa estate è in prestito all’Avellino con cui ha all’attivo 18 presenze, 6 reti e 6 assist.

Il Napoli lo ha reclutato grazie all’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo ha prelevato dall’Under 16 del Sudtirol, dopo l’esperienza alla Virtus Don Bosco, e lo ha pizzato nella Primavera azzurra permettendogli di vivere un’importante esperienza estiva sotto la guardia di Carlo Ancelotti.

Si tratta sicuramente di uno dei profili più promettenti del panorama nazionale giovanile e non è da escludere la scalata in prima squadra nei prossimi anni.