Shaila Gatta, dice addio a Lorenzo Spolverato con un calciatore?

Shaila Gatta ha definitivamente detto addio a Lorenzo Spolverato? Sembra proprio di sì. La velina di “Striscia La Notizia”, stando a quanto rilevato da Deianira Marzano, si starebbe frequentando con un calciatore.

Nel corso di questi giorni, non si parla d’altro. Sono state fatte diverse supposizioni sull’identità, ad oggi ignota, del giocatore. Secondo alcuni, si tratta di Riccardo Sottil. L’attaccante della Fiorentina è già noto alle pagine gossip, per via della sua vicinanza ad Angela Nasti. Secondo altri, invece, il volto in questione è quello di Michael Folorunsho. Shaila ed il centrocampista del Napoli non sono apparsi insieme. Tuttavia, entrambi hanno postato delle stories nello stesso stabilimento balneare.

Sulla questione, è intervenuta proprio l’ex ballerina di “Amici”. La ragazza napoletana ha postato su Instagram un box domande. Tra le stories, la Gatta ha risposto a chi le chiesto se fosse fidanzata con un calciatore, con le seguenti parole: “A detta di alcuni, in una settimana ne avrò cambiati sei ed in un mese ventiquattro. Menomale che mi avvertono, altrimenti perdo il conto.”

Sembra, dunque, che queste non siano altro che dicerie e che il cuore di Shaila attualmente non batta per nessuno. La ballerina, dopo la fine del Grande Fratello, non sta facendo altro che pensare alla propria carriera ed al proprio lavoro.

Al quesito: “Ti rivedremo in Tv?”, la Gatta ha risposto in modo secco: “Si”. Non si sa in quali vesti, il volto della velina tornerà sugli schermi nazionali. Stando a quanto trapelato, la ragazza napoletana parteciperà al “Tale e quale Show”, con Carlo Conti.