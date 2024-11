Shaila Gatta, duro sfogo contro Helena Prestes: “Se hai dei problemi vai dallo psicologo e risolviteli”

Continuano ad accendersi gli animi all’interno della casa del GF. A spiazzare e indignare i fan del reality è stato il duro sfogo a cui Shaila Gatta si è lasciata andare contro Helena Prestes.

“Se hai dei problemi vai dallo psicologo e risolviteli” – Come dimostrato dalle clip divenute virali sui social, nemmeno nel Giorno del Ringraziamento sono mancati gli scontri. In particolar modo, a non passare inosservato è stata l’accesa discussione scoppiata tra Shaila ed Helena.

L’ex velina si è inizialmente scagliata contro la modella brasiliana per via del comportamento avuto da quest’ultima nei giorni scorsi:

“Io cucino per la comunità e nella comunità ci sei anche se, anche se mi stai sulle scatole. Ridi, che ca**o ridi? Che ridi a fare? Perché non tieni niente da dire. Io a differenza tua chiedo scusa in faccia, tu sai perché chiedi scusa? Per fare i contentini, perché non sei consapevole di te stessa. Sei finta dall’inizio alla fine”.

Come riportato da IsaeChia, la ballerina ha poi spostato l’attenzione sulla lettera che la Prestes ha scritto a Lorenzo Spolverato in occasione del suo compleanno. Da settimane, infatti, la Gatta e Spolverato fanno coppia fissa, e la lettera di Helena non è affatto andata giù a Shaila:

“Perché hai scritto la lettera a Lorenzo proprio ieri, quando sapevi che dalla mattina stavo organizzando il compleanno del mio compagno, è il mio compagno, cosa c’entri tu? E fingi pure. E la cosa peggiore è che l’hai scritta davanti a tutti, quindi volevi che gli altri lo sapessero. Povera sei te che menti con queste storielle strappalacrime dal mattino alla sera, sei finta perché se dessi valore alle cose che hai vissuto la polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio, sei una contraddizione continua, adesso sarai contenta, stai avendo una bella clip perché tu non sei niente se non aggrappi a queste cose, inizia a stare da sola e vediamo chi sei. Che cavolo ridi? Perché non hai niente da dire? Parlami piccola giocatrice languida dal cu*etto peloso. Non hai niente da dire Helena, perché quando una persona ti sbatte in faccia la verità puoi solo stare zitta”.

Ha poi proseguito:

“La differenza tra me e te è che io ho fatto un sacco di cavolate, ma sono sempre stata coerente, perché a te tutta la casa non ti capisce? Perché sei finta, sei falsa, ti attacchi a qualsiasi cosa, come con i fan club fuori, tu stavi con me per i fan club. Ieri si è dimostrato che Lorenzo non ti è indifferente e qualsiasi persona che sta accanto a Lorenzo la devi controllare perché ti rode il cu*o. Vai da Mariavittoria a dire “perché tu e Shaila siete amiche?”, ma che te ne importa a te? Non ti faccio parlare perché hai detto un sacco di st*onzate, se loro sono amiche tue a me non me ne frega un ca**o, hai capito? A me non mi interessa quello che fai tu? Perché controlli se la gente parla con me? Voglio urlare perché mi hai rotto il ca**o e starò passando anche come una cafona come dici te, sei una grande falsa, per me sei inutile, io parlo come voglio, quando voglio, ti sopporto perché purtroppo devo stare qua, ti sopporto ben volentieri, urlo ben volentieri e mi gratto anche davanti a te perché sono vera. Io sono volgare di fronte a te che sei una principessa, ma ti hanno già riconosciuto tutti per come sei”.

L’ira di Shaila non si è placata, ma ha proseguito contro la Prestes. Ad un certo punto, infatti, l’ex volto di Amici ha poi sbottato così:

“E smettila di piangere perché qui non siamo psicologi, sono genitori e fino a quando sarà ti comprendono, ma hai 34 anni, inizia a crescere e del tuo passato inizia a farne un esempio, non piangere sempre sui tuoi dolori passati, perché qui tutti abbiamo lavorato sul nostro passato, abbiamo tutti avuto dei passati difficili, ti ricordo Clarissa che ha vissuto un passato di me*da ed è una persona fantastica. Te vuoi dare fastidio, sei fatta così, non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente te dai fastidio e lo fai apposta, quindi per me non sei fragile, non sei vittima, sei una gran furba. Quindi la prossima volta, invece di mandare letterine strappalacrime a Babbo Natale, inizia a chiedere scusa. Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni? Ma lo vedi come stai? Senza questo non sei niente, inizia a essere te, perché il gioco sei te. Ti proteggono da due settimane, basta, ieri era l’ennesima conferma che a te di me non te ne frega niente. Se hai dei problemi vai dallo psicologo e risolviteli!”.