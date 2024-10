Shaila Gatta, è tutta una farsa con Javier? Vecchie dichiarazioni alimentano i dubbi

Tra le protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello è senza di dubbio Shaila Gatta. La sua inziale indecisione tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, con la scelta finale di quest’ultimo, ha fatto parecchio discutere.

Nelle ultime ore Biccy.it ha riportato a galla una vecchia intervista dell’ex velina di Striscia la Notizia, alimentando ancora di più i dubbi di chi pensa che la gieffina stia solo giocando con Martinez.

STA RECITANDO? – Sebbene la Gatta stia cercando in tutti i modi di riconquistare Javier, la ragazza non si sta totalmente lasciando andare con lui. C’è chi fuori e dentro la casa del GF non crede che la gieffina sia realmente interessata al pallavolista.

Ad alimentare i dubbi del popolo del web è una vecchia intervista che Shaila ha rilasciato 361 Lounge, condotto da Grazia Sambruna. In quell’occasione l’ex volto di Amici ha criticato il comportamento di Mirko Brunetti con Perla Vatiera, dandogli del “moscio” per non averla baciata:

“Non lo capisco proprio, serve più passione. Io sono di Secondigliano sono una ragazza verace e napoletana. Ma dico io, dopo tutti questi mesi di tira e molla… ma tu mi devi incastrare al muro e mi devi limonare come una pazza. E poi dopo il limone ne parliamo. Se è moscio? Sì. Ma quanti giorni è stato nel tugurio? Ma la vuoi limonare questa poveretta che ti sta cercando con gli occhi? Lui che fa? Esce e le dà un bacio a stampo. Ma dov’è questa virilità? La vuoi tirare fuori?“.