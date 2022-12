Shaila Gatta, è ufficiale: lei e Alessandro Zarino stanno insieme

Dopo una prima smentita, Shaila Gatta e Alessandro Zarino hanno confermato le voci che da mesi giravano su loro due. I due hanno deciso di annunciarlo attraverso un breve video pubblicato su Instagram, facendo impazzire i loro fan.

STANNO INSIEME – Nelle scorse ore l’ex ballerina di Amici e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno deciso di uscire allo scoperto, rendendo pubblica la loro storia d’amore. I due hanno voluto spiazzare i fan, condividendo un breve video in cui alla fine si scambiano un tenero bacio.

Il filmato in questione in bianco e nero, mostra Shaila e Alessandro provare una presa. All’improvviso l’ex velina di Striscia la Notizia bacia Zarino, concludendo il video con un tenero abbraccio. Ad accompagnare il post su Instagram è una semplice parola “Us”, noi. Sebbene questo annuncio sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, in molti erano convinti che prima o poi i due avrebbero annunciato la loro storia d’amore.

Solo pochi mesi fa si è iniziato a vociferare che tra Shaila Gatta e l’ex tronista ci fosse del tenero. In quel frangente, però, i due hanno voluto smentire i rumors, spiegando che la loro vicinanza era dovuta a motivi di lavoro:

“Siamo due napoletani. Ci siamo conosciuti a Napoli. Siamo stati per un periodo insieme, nel senso nella stessa comitiva. Stiamo spesso insieme perché siamo degli atleti. Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale”.