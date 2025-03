Shaila Gatta, lo sfogo dopo l’esito del televoto: “Ecco perché ha vinto Zeudi…”

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo 2025, Zeudi Di Palma ha conquistato il terzo posto da finalista, superando al televoto Shaila Gatta con il 49,2% delle preferenze contro il 22,83% dell’amica e rivale. L’ex Miss Italia si è così avvicinata alla vittoria del reality, mentre l’ex velina di Striscia la Notizia ha dovuto accettare l’eliminazione, senza nascondere la sua amarezza.

LO SFOGO DELLA GIEFFINA – Durante l’ultima puntata, Zeudi ha offerto una riflessione sui diversi atteggiamenti dei concorrenti, dividendo i gieffini in tre categorie: i bianchi (Stefania, MariaVittoria e Jessica), i grigi (Zeudi, Tommaso e Giglio) e i neri (Shaila, Lorenzo e Chiara). “I bianchi si espongono nel loro modo, i neri in un altro, mentre noi grigi analizziamo, valutiamo e non prendiamo parti per partito preso”, ha spiegato la finalista.

Proprio su questa suddivisione si è basata l’analisi di Shaila, che ha visto nella sua appartenenza al gruppo dei “neri” il motivo principale della sua eliminazione. “Non sono grigia, io sono il nero. O ti piace o non ti piace”, ha affermato, sottolineando come la sua personalità diretta e senza mezze misure abbia diviso il pubblico.

Parlando con Lorenzo, Shaila ha espresso il suo disappunto, sentendosi meritevole della finale: “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, la vivo come una caduta, ma come sportiva mi rialzo e dico: perché sentirmi meno o squalificata? So quanto valgo, so chi sono”.

L’ex velina ha poi riflettuto sul suo percorso nel reality, riconoscendo di aver commesso errori ma anche di aver sempre affrontato ogni situazione con determinazione. “A volte sono stata istintiva, aggressiva, ho usato parole forti, ma ho anche ricevuto di peggio”, ha spiegato, riferendosi ai momenti più difficili vissuti nella Casa.

Continuando con il suo sfogo, l’ex velina ha riconosciuto il percorso di Zeudi e ha dichiarato di vederla come la favorita alla vittoria finale: “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”.