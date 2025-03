Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Deve sparire dalla mia vita”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta, protagonista di quest’edizione, è stata eliminata. La velina di “Striscia la Notizia” ha commentato in studio il risultato del voto, da lei inaspettato. Il motivo che ha decretato la sua sconfitta? Secondo la giovane napoletana, lei è stata l’unica ad opporsi a Zeudi. Proprio tale atteggiamento, l’avrebbe condotta a non ottenere il titolo di “finalista”.

Dopo queste dichiarazioni fatte in prima serata e su invito di Alfonso Signorini, tutto tace. Shaila, da lunedì, non ha proferito parola sui suoi canali social. Secondo voci indiscrete, l’ex concorrente di “Amici”, in compagnia della sua famiglia, avrebbe preso una forte decisione. La velina avrebbe deciso di lasciare Lorenzo Spolverato.

Secondo Biagio D’Anelli, Shaila avrebbe rivelato ad un suo intimo amico di voler chiudere definitivamente tutti i rapporti con l’ex coinquilino del GF. Le parole di D’Anelli: “Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte, ‘vabbè, si lasciano e si prendono da mesi non è una novità’. No! Il gioco è finito! Una telefonata fatta ieri da Shaila a una persona molto vicina a lei, che di riflesso è anche amico mio… eh il mondo è piccolo…

lei ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle scatole Lorenzo una volta per tutte, ma non so come fare, lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me’”.

E ha concluso: “Mi auguro che alla finale del Grande Fratello, Shaila non ci lasci con l’amaro in bocca e che faccia davvero questa dichiarazione, che prenda Lorenzo e gli dica ‘amico mio, è finita’”. Quale sarà il destino di Shaila e Spolverato?