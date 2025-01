Shaila Gatta, l’uscita infelice su Helena: “Non ha la mamma e il papà? E sti caz*i”

Ancora una volta a finire nel delle polemiche è Shaila Gatta, concorrente dell’ultima edizione del GF. L’ex velina è recentemente finita al centro delle critiche per l’uscita infelice su Helena Prestes.

“Non ha la mamma e il papà? E sti caz*i” – Dopo essere finita al televoto d’ufficio per gli scontri con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, Helena è stata eliminata lo scorso lunedì. Nonostante non sia più una concorrente del reality, alcuni gieffini continuano ad attaccarla.

Durante un confronto con Luca Calvani, Shaila si è nuovamente scagliata contro la modella brasiliana. L’ex volto di Striscia la Notizia ha accusato il gieffino di aver giustificato fin troppo la Prestes, anche comportamenti che per la Gatta erano ingiustificabili:

“A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. Per me non è sbagliato il fatto che tu scelga di stare con Helena o con Amanda, non è questo. No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai“.

Ovviamente questa frase infelice non è affatto passato inosservata, indignando il pubblico del GF. Presto, infatti, la clip del confronto è divenuta virale sui social e Shaila è finita al centro delle polemiche.