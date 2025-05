Shaila Gatta, non saluta una fan: scoppia la polemica

Nonostante sia trascorso più di un mese dalla fine del GF, Shaila Gatta continua ad essere al centro dell’attenzione. Questa volta a far discutere non è la sua vita sentimentale, ma il suo rapporto complicato con i fan. A far scoppiare la polemica è stato il comportamento che l’ex gieffina ha avuto con una fan.

SCOPPIA LA POLEMICA – Dopo aver lasciato Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello, Shaila è stata spesso al centro degli attacchi. A criticarla sono state molte fan della coppia, totalmente spiazzate e deluse dal comportamento dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Ad oggi la Gatta avrebbe chiarito con l’oramai ex fidanzato, decisa a lasciarsi questa storia alle spalle e pronta a concentrarsi su se stessa e sulla sua carriera. Ovviamente l’ex volto del GF è consapevole di quanto si è scatenato sul web contro di lei, a dimostrarlo è quanto accaduto di recente.

Durante la presentazione del suo nuovo brand di prodotti beauty “Leggera”, Shaila è stata fermata da una ragazza che le ha chiesto si salutare una fan con un video. Appena la donna ha capito di quale fan si trattasse, si è rifiutata categoricamente di farlo.

“Mi offende dalla mattina alla sera, un giorno mi vuole bene e l’altro no”, ha così spiegato l’ex gieffina. La Gatta si è prontamente scusata con la ragazza che le aveva chiesto il video, dicendole di non avere nulla di personale con lei.

Questa sua decisione non ha fatto altro che dividere l’opinionista degli utenti dei social. Da una parte c’è chi ha dato ragione a Shaila nel non dare visibilità a persone che prima lodano e poi offendono. Dall’altra, invece, c’è chi si è scagliato contro l’ex gieffina, accusandola di essersi comportata male con una fan che per mesi aveva preso le sue difese.