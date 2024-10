Shaila Gatta, nuovo cambiamento di rotta su Javier: “Ho capito che mi piace davvero”

Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che stia continuando l’indecisione di Shaila Gatta. Dopo aver chiuso la frequentazione con Javier Martinez, poiché attratta di più da Lorenzo Spolverato, l’ex ballerina di Amici avrebbe nuovamente cambiato idea.

“Ho capito che mi piace davvero” – Solo pochi giorni fa, l’ex gieffina ha deciso di chiudere la sua conoscenza con il pallavolista, rendendosi conto di essere attratta di più da Lorenzo. Lo stesso sportivo l’ha scoperto durante l’ultima puntata del GF, andata in onda il 7 ottobre.

Nonostante l’attrazione per Spolverato, la Gatta lo ha criticato duramente. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, non ha gradito il comportamento che il gieffino ha avuto nella casa. La ragazza, quindi, ha preso le distanze anche da lui.

Shaila ha provato ad avere un confronto con Martinez, quest’ultimo ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei. Il ragazzo, però, ha assicurato all’inquilina che cercherà di mantenere rapporti civili con lei.

Sembrerebbe che questo confronto non abbia lasciato indifferente l’ex velina. Parlando con le ragazze di Non è la Rai, la Gatta ha cambiato nuovamente rotta:

“Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue. Lui è stato carinissimo. Mi ha detto che non riesce a vedermi come un’amica. Domani sarò carina, gli porterò una tisana, qualcosa. Che bello, mi piace! Ragazze è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire. Adesso ho capito. A un certo punto mi ha detto ‘perdonami se non ti do molta corda perché so che tra noi non c’è speranza’. Io morivo e dentro mi dicevo ‘la speranza ce sta, ce sta eccome’. Mamma mia. Poi ci siamo abbracciati. Ragazze mi ha fatto un se…. avete capito no? Ecco quello“.