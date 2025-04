Shaila Gatta, sulla storia con Lorenzo Spolverato: “Il nostro è stato un amore tossico”

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata nel corso di quest’ultima edizione del GF, è stata spesso al centro dell’attenzione. Dopo mesi di tira e molla, sembrava che i due avessero finalmente trovato un equilibrio. Nel corso della finale, però, l’ex velina ha lasciato Lorenzo, accusandolo di averla manipolata e di essersene resa conto una volta uscita dalla casa.

“Il nostro è stato un amore tossico” – Intervistata dal settimanale Chi, la ballerina è tornata a parlare della sua rottura con l’ex gieffino. Anche in questa occasione la Gatta ha mantenuto la sua posizione, ribadendo che l’oramai ex fidanzato è un manipolatore e che il loro non era un rapporto sano.

Nel parlare della sua storia con Spolverato, Shaila ha ammesso:

“Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: “Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché”. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: “Sei un ragazzo perbene”. Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo”.

Su Spolverato, l’ex allieva di Amici ha dichiarato: “Una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno. Certo. Questo è stato il mio errore: il nostro è stato un “amore tossico””.

Nonostante provi ancora dei sentimenti per l’ex volto del GF, Shaila ha spiegato di aver capire che il loro non è un amore che fa per lei. Inoltre, l’ex gieffina ha rivelato di non aver più sentito Lorenzo dopo il Grande Fratello: “No, no, no. Non l’ho mai più sentito. Mi conferma quello che pensavo, che il suo è un amore narcisistico”.