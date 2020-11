Shailene Woodley e Miles Teller insieme sullo schermo per la quinta volta

Shailene Woodley e Miles Teller reciteranno di nuovo insieme.

Si tratta del quinto progetto l’uno accanto all’altro per questi due giovani attori.

Shailene Woodley e Miles Teller saranno i protagonisti del film The Fence, una satira politica.

Insieme a loro vi sarà anche l’attore William Hurt. Il film sarà diretto dal regista islandese Grímur Hákonarson.

The Fence segue due neosposi liberali sempre più in disaccordo con il loro vicino ultra-conservatore. Il vicino, un ex marine, è deciso a costruire una recinzione alta due metri per tenere al sicuro la propria casa da potenziali terroristi.

Le riprese della pellicola inizieranno a marzo 2021.

Shailene Woodley e Miles Teller hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2013 nel film The Spectacular Now di James Ponsoldt. In seguito hanno preso parte ai tre film della saga di Divergent. Vi sarebbe dovuto essere anche un quarto film della saga che la concludesse ma purtroppo non è stato girato. Nemmeno l’idea di far diventare la saga una serie televisiva ha poi preso vita.

La Woodley recentemente ha recitato nell’acclamata serie HBO Big Little Lies. Anche Teller ha preso parte a un progetto televisivo: la serie Too Old to Die Young di Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn.