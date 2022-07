Shakira, allo stadio i tifosi la inneggiano: Piqué umiliato

Poco tempo fa a spiazzare il mondo del gossip è stata la fine del matrimonio tra Shakira e Gerard Piqué. Fin dal lancio della notizia, si sono fatte avanti sempre più ragazze che hanno avuto una storia, virtuale o meno, con il calciatore.

A distanza di tempo dall’annuncio, Gerard ha ricevuto una pesante umiliazioni proprio allo stadio. Ad umiliarlo sarebbero stati i tifosi durante una sua recente partita.

CORI PER SHAKIRA – Pochi giorni fa, a Las Vegas si è disputata la partita Barcellona e Real Madrid. Ad accogliere Piqué non sono stati applausi e ovazioni, ma fischi e cori a sostegno per Shakira. Stando a quanto emerso dopo la notizia della separazione, ad aver portato a tale decisione sarebbero stati i tradimenti del difensore.

Tra le amanti di Piqué, a scagliarsi contro quest’ultimo è stata Suzy Cortes, famosa modella dell’America del Sud. Parlando della sua storia con il calciatore, la donna ha svelato:

“Fino ad oggi non ho parlato per rispetto a Shakira. Però adesso voglio liberarmi e raccontare ciò che è successo. La verità è che ci siamo scambiati molti messaggi di un certo tipo e avete capito. Ho tantissime conversazioni che sono durante per anni. Ci siamo conosciuti grazie ad un amico in comune. Poi Piqué mi ha chiesto il numero e mi ha scritto. Io poi sono tornata in Brasile e lui continuava a chiedermi quando sarei tornata in Europa. Voleva rivedermi e me lo diceva. Mi inviava dei messaggi molto diretti. Era carino e mi riempiva di complimenti per il mio corpo, soprattutto per una parte specifica. Ha anche fatto il geloso perché avevo scritto un commento ad un altro calciatore. Posso dire che molti calciatori hanno provato ad uscire con me negli anni. Gli unici giocatori che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”.