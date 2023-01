Shakira, furiosa lite con la madre di Piqué: il video è virale

La fine della relazione tra Shakira e Gerard Piqué ormai è sulla bocca di tutti e sta assumendo dei toni alquanto grotteschi. I due si sono lasciati molto male, nonostante i figli, a causa di tradimenti provenienti dal calciatore. Tuttavia, anche il rapporto con la suocera sembrerebbe compromesso.

La hit di Shakira e l’aggressione della suocera

Shakira ha scoperto del tradimento del marito dopo diverso tempo con l’aiuto dei suoi barattoli di marmellata. In sostanza, la cantante si è resa conto che qualcuno, durante la sua assenza, era in casa con Piqué, il quale non gradisce particolarmente questo alimento. La donna ha subito chiesto la separazione, la coppia è scoppiata e, per non farsi mancare nulla, Shakira ha sfornato una hit senza precedenti.

Nel brano uscito solo qualche settimana fa, la donna riversa tutta la sua frustrazione nei confronti del marito, con un gioco di parole nomina sia lui sia l’amante e mette in pubblica piazza anche fatti molto personali. In pochissime ore il brano è diventato una vera e propria hit e un trend sui social.

Inoltre, per tanti anni la popstar ha avuto come vicina di casa la suocera Montserrat Bernabeu, con la quale evidentemente non aveva questo grande rapporto pacifico. Infatti, è tornato a circolare un video nel quale la suocera aggredisce fisicamente Shakira tappandole la bocca. Il tutto davanti a Piqué, il quale sembra addirittura compiaciuto dalla scena.

Un video che, visto oggi, assume un significato totalmente diverso. In tanti, infatti, hanno preso le parti della cantante mostrandole solidarietà.