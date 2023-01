Shakira, l’ex marito ha voltato pagina: Piqué ha presentato la fidanzata ai genitori

Negli ultimi giorni è diventata virale il nuovo singolo di Shakira, un testo colmo di frecciatine rivolte Gerard Piqué, ex marito, e a Clara Chia Marti, la donna con cui l’avrebbe tradita. Stando a quanto riportato da Chi, le cose tra il calciatore e la modella starebbero andando così bene che lui le avrebbe fatto conoscere i genitori.

PRESENTAZIONI UFFICIALI – Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra la cantante e Piqué, è stato rivelato il motivo dietro a tale decisione. Il calciatore avrebbe tradito l’artista con Clara Chia Marti, la 23enne con cui Gerard starebbe tutt’ora insieme. A rivelarlo è stato il settimanale di Alfonso Signorini, lanciando un succoso e inaspettato scoop.

Con tanto di foto pubblicate nell’ultimo numero, il calciatore avrebbe deciso di rendere ancora più ufficiale la storia con Clara Chia. Da quanto riportato dalla rivista, durante le vacanze natalizie Piqué è stato avvistato in compagnia della sua nuova fiamma e dei suoi genitori. Da quanto mostrato dagli scatti, quindi, l’uomo avrebbe deciso di presentare la sua nuova fidanzata alla sua famiglia.

Sebbene i due diretti interessati non si siano ancora espressi sulla loro storia d’amore, è oramai certo che le cose tra i due si stiano facendo sempre più serie. Se Piqué sembra aver totalmente voltato pagina, la cantante colombiana ha deciso di sfruttare questa brutta esperienza per scalare le classifiche.

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato #Session 53 con Bizarrap, un brano che in poco tempo è divenuto virale. Nel testo in questione la donna attacca l’ex marito, accusandolo di aver trovato una ragazza che non è alla sua altezza. Sono divenuti oramai di moda i confronti come “hai scambiato un Rolex per un Casio” o una “Ferrari per una Twingo”.