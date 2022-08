Shakira, pesanti accuse da parte di ex collaboratori e Piqué ha voltato pagina

Da quanto emerso da dei programmi oltreoceano, Shakira è finita nei guai. La cantante, infatti, dovrà recarsi in tribunale dopo la denuncia effettuata da alcuni suoi ex collaboratori.

GUAI CON LA LEGGE – Non è di certo un bel periodo per la cantante di Waka Waka, negli ultimi mesi al centro dell”attenzione per la fine del suo matrimonio. Dietro a tale decisione ci sono stati i tradimenti da parte del marito, Gerard Piqué.

Il tutto ha avuto iniziato durante la messa in onda di Gossip No Like, dove sono stati presenti gli ex collaboratori della cantante. Stando a quanto denunciato da i due ex lavoratori, l’artista non avrebbe rispettato il loro impegno.

Un collaboratore, inoltre, sarebbe stato costretto a cucinare per la donna la notte, incurante del fatto che avesse svolto ben 17 ore di lavoro ininterrotte. A queste lamentele, la donna avrebbe così risposto:

“Sai, sei inutile così, vattene da qui. Le persone che lavorano per me devono lavorare finché ne ho voglia. Vattene, non ti voglio più vedere, fuori da casa mia… vedrò cosa farò di te”.

Quanto accaduto, però, non sconvolge affatto i fan e gli amanti del gossip. Non tanto tempo fa, Cristina Cardenas, ex collaboratrice della cantante, ha ammesso che è davvero molto difficile stare sul set di un videoclip con lei. Oltre a non poterle parlare, è severamente vietato guardarla negli occhi e tirare fuori il cellulare e farle foto o video.

Se l’artista si ritrova ad affrontare un difficile periodo, sembra che l’ex marito abbia voltato pagina. In occasione di un matrimonio di amici, Gerard ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia. La sua nuova fidanzata si chiama Clara Chia Marti, ha 23 anni ed è un ex cameriera. Da quanto emerso, tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.