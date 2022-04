Shangai torna in lockdown: 26 milioni di persone in quarantena, cittadini disperati

Per la città di Shangai, la lotta al Coronavirus è tutt’altro che terminata. La cittadina cinese, infatti, si ritrova ad avere a che fare in questo periodo con una delle maggiori ondati dall’inizio della pandemia. Due giorni fa, sono stati registrati 26mila nuovi casi, seppur solo 1.189 sintomatici. Le autorità nelle ultime settimane hanno provveduto a degli screening di massa che stanno evidenziando come questa variante di Covid-19 produca per lo più asintomatici.

La Cina sta applicando una politica di tolleranza zero per far fronte alla variante Omicron. I 26 milioni di abitanti della città più ricca del paese si trovano infatti in quarantena da più di tre settimane: era il 28 marzo quando era stato annunciato il nuovo lockdown.

“Non ce la facciamo più, ma cerchiamo di darci forza l’uno all’altro – dichiara Dai Ren, un operatore sanitario – e siamo sicuri che la pandemia finirà molto presto”. La popolazione comincia a dare segni di sfinimento: molti denunciano la scarsa reperibilità di alimenti e ci sono state anche manifestazioni in piazza.

La drammatica situazione che si vive a Shangai è stata testimoniata anche da Alessandro Pavanello, un italiano che si è trovato a condividere una minuscola stanza con altre persone in una specie di “lager” da Covid. È uno dei cittadini risultato positivo allo screening di massa: è stato letteralmente portato in un centro di isolamento in cui migliaia di persone sono rinchiuse per evitare che ne contagino di altre.

In un’intervista al Messaggero ha raccontato le precarie condizioni che bisogna affrontare in questi giorni: “Non ci sono docce, anche se tutti hanno un catino personale per lavarsi, tutti tossiscono e sputano in un grande secchio. Dormire è difficile, perché le luci non vengono mai completamente spente.”