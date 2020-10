Shannen Doherty è malata di cancro: ”Girerò video per i miei cari per quando non ci sarò”

La star di ”Beverly Hills” sta lottando con un tumore al quarto stadio dal 2015. L’attrice si è confessata con la rivista ”Elle” raccontando la sua battaglia e spiegando la sua decisione di girare dei video messaggi nei quali si mostrerà ai suoi cari per quando lei, eventualmente non ci sarà più.

“Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. Ha spiegato la donna

E ancora: “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile”,“La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”.

“C’è tanta vita in me”, ha dichiarato Shannen durante l’intervista. All’attrice era stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015.

Nel 2017 aveva annunciato la remissione ma quest’anno la malattia sembra essere ritornata. “Sto lottando con tutta me stessa”, ha scritto sul suo profilo social privato, “Ho ancora tanto da condividere”.