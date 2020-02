Shannen Doherty in lacrime, il cancro è tornato più forte di prima

Nel 2015 la famosa attrice Shannen Doherty viene colpita da una terribile male, un cancro al seno. Oltre al Morbo di Crohn che già l’affliggeva, deve gestire negli anni che seguirono anche le varie cure e trattamenti per “l’ospite indesiderato”. Tutto questo lo condivide in una totale trasparenza con i fan, per i quali pubblica ogni giorno il suo quotidiano composto da farmaci e chemio. Sebbene dopo qualche tempo sembra riprendersi, ora la situazione è anche più grave di prima.

CANCRO AL QUARTO STADIO – Nel 2017 l’attrice riceve una bellissima notizia. Tutto finito, uno stupendo punto finale che pone fine a parte delle sue sofferenze. Festeggiamenti e gioia tra i famigliari, ma adesso è il sogno a concludersi e l’incubo a tornare. “E’ successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio. Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”. Questo dichiara Shannen Doherty al talk show Good Morning America, non riuscendo a trattenere le lacrime. Aggiunge in seguito: “In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C’era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito”.

PRIVACY – Contrariamente agli anni passati, questa volta l’attrice vorrebbe mantenere la sua privacy, anche per evitare di non essere considerata per il reboot della serie Beverly Hills 90210, una di quelle più importanti della sua carriera. Fortunatamente oltre alla famiglia, anche alcuni colleghi le sono vicino, tra questi Brian Austin Green come lei stessa ammette: “[…] Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”. Quello che è certo è che in questo momento difficile avrà bisogno di tutto il sostegno possibile.