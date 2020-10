Sharon Fonseca, ecco chi è la fidanzata dell’imprenditore Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi ha finalmente trovato il suo equilibrio accanto alla fidanzata Sharon Fonseca. Nonostante i diversi anni di età tra i due, la coppia sembrerebbe vivere questa storia d’amore con tutta la naturalezza possibile. Come se non bastasse, i due sono in attesa del loro primogenito, si tratta del primo figlio dell’imprenditore. Chi è Sharon Fonseca e cosa fa nella vita?

SHARON FONSECA: LA DONNA CHE HA RUBATO IL CUORE A GIANLUCA VACCHI – Sharon Fonseca è nata in Venezuela, dove ha vissuto per molto tempo, il 31 gennaio 1995 sotto il segno dell’Acquario. La ragazza è alta 1.75 e pesa circa 58 kg, queste sue forme le hanno permesso di avviare la sua carriera da modella.

È proprio in Venezuela che si fa notare la prima volta nell’ambito della moda e delle passerelle, affermandosi in questo campo. Tuttavia, la ragazza desiderava essere famosa a livello internazionale ed è per questo motivo che si è trasferita a Miami. Negli Stati Uniti, Sharon Fonseca ha conseguito una laurea in Giornalismo e Marketing analytics.

Oltre ad avere successo nell’ambiente modaiolo, incominciando nell’agenzia Ford Models, ha anche fondato una linea di gioielli chiamata Omkara ed è appassionata di fotografia. La giovane ragazza si è tuffata anche nel mondo dell’imprenditoria ed è un’ottima influencer su Instagram, insomma, non le manca proprio nulla.

Sharon Fonseca, però, è diventata abbastanza nota in Italia dopo aver intrapreso una relazione con l’imprenditore Gianluca Vacchi. Come vi abbiamo anticipato, la ragazza sta costruendo la sua famiglia con il bolognese e infatti è in dolce attesa.